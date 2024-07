Épségben megtalálták a Geresdlakról eltűnt tizenhárom éves finn kisfiút

Meghozta az eredményét a példás összefogás, hétfőn este megtalálták az egy nappal korábban eltűnt finn kisfiút.

Amint arról beszámoltunk , vasárnap este óta keresték a faluban élő finn család egyik gyermekét.

A 13 éves finn állampolgárságú fiú vasárnap este távozott a geresdlaki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról.

A keresés azonnal megkezdődött, méghozzá hatalmas erőkkel.

A rendőrség mellett önkéntes kutató-mentő egységek is érkeztek a faluba, kutyákat és drónokat is bevetettek.

S nem utolsó sorban a geresdlaki polgárok - Habjanecz Tibor, Geresdlak polgármesterének hatható mozgósításának is betudhatóan - is alaposan kivették a részüket a keresésében, amely hétfő estére meg is hozta az eredményét.

A fiút egy elhagyott épületben, épségben megtalálták.