Elutasítják a homoszexuális felvonulás megnevezést a májusra tervezett pécsi homoszexuális felvonulás szervezői

Közleményt juttatott el kedden szerkesztőségünkhöz a Budapest Pride kommunikációsa referense (vagy az ún. "Diverse Youth Network" vezetősége? - ez a közleményből nem pontosan derül ki).

Sok mindent kifogásolnak (ld. a teljes kommünikét alább), de ami fontos, az az, hogy a májusra tervezett eseményt, azaz a Budapest Pride mintájára szervezendő pécsi homoszexuális felvonulást mindenképpen szándékukban áll megtartani.

Íme levelük szövege, változtatás nélkül:

„A pécsi pride-ot szervező Diverse Youth Network sajtóközleményét továbbítjuk.

Azonnali közlésre.

Hol tart most a Pécs Pride?



Néhány hete ismét hangos a sajtó és a közbeszéd a "Freedom of My Identity Human Rights Fesztiváltól, a Pécs Pride-tól, és a "homoszexuális felvonulás"-tól. Szervezetünk elutasítja a kormányközeli média homofób hangulatkeltését, valótlan állításait és elítéli azok hangnemét.

2020 májusában, mint azt már korábban bejelentettük: egy hatnapos emberi jogi fesztivált szervezünk, melynek részét képezi majd az első vidéki Pride felvonulás is, a Pécs Pride 2020. A fesztivál a "Freedom of My Identity", azaz az "Identitásom Szabadsága" címet viseli. A hét folyamán többek között tárgyaljuk majd az LMBTQ+emberek, a hazai cigányság, a zsidóság, valamint a magyarországi nemzetiségek helyzetét is, reagálva a legégetőbb emberi jogi és társadalmi kérdésekre, dilemmákra. Fesztiválunk célja a társadalmi csoportok közötti párbeszéd kialakítása, a döntéshozók megszólítása és a kisebbségi csoportok láthatóságának növelése.

Reméljük, hogy a jövőben a társadalomban és a politikai közbeszédben is javul majd ezen csoportok megítélése.



Az elmúlt hetek sajtómegjelenései okán úgy gondoljuk, hogy a kormányközeli megyei média egyértelműen ellene ment szervezetünk ideológiájának és akadályozni próbálta fesztiválunk sikeres megvalósítását. Úgy gondoljuk, hogy megkeresésük mellőzte az újságíróktól elvárható etika alapjait, agresszív és provokatív volt. Kifogásolásukat, miszerint szervezetünk külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, nem értjük, sőt kijelenthetjük, hogy nem csupán belga, de EU-s partnerszervezeti hálóval is rendelkezünk, melyre büszkék vagyunk.

A "homoszexuális felvonulás" megnevezést elutasítjuk, hiszen a felvonulás e tekintetben egy emberi jogi demonstráció, ahol mindezen túl a többségi társadalom tagjai és más kisebbségek is emberi méltóságukat, sokszínűségüket, identitásukat ünneplik meg, és egyben alkotmányos alapjogukat, a békés gyülekezés jogát gyakorolják.

A cikk alatt található kommentekre reagálva kijelentjük, hogy a városvezetéstől, politikától, pártoktól, donor szervezetektől függetlenül működünk és elhatárolódunk minden olyan megnyilvánulástól, amely vitatja szervezetük függetlenségét és civil mivoltát. A Budapest Pride Szervezettel szorosan együttműködünk, de nem az ő kezdeményezésükre valósítjuk meg az eseményt.

Mindezen felül felháborítónak tartjuk Hoppál Péter országgyűlési képviselő - és a Pécsi Tudományegyetem adjunktusának kijelentését, miszerint egyszerűen vízbe kellene fojtani a botrányt keltő embereket.

Egyetértünk azonban Polyák Gáborral, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanszékvezetőjével, aki szerint "Az a dolgunk, hogy most is elmondjuk a diákjainknak, hogy amit maguk körül látnak, az nem végleges, főleg nem normális, hogy kölcsönös tisztelet és megértés nélkül nincs társadalom. ... Az egyetem egy eszme, a szabad és párbeszédképes világ eszméje, a teljesítmény alapú felemelkedés eszméje."



Szeretnénk megjegyezni, hogy nemcsak nyugat-európai vidéki és fővárosokban, de még az erősen katolikus Lengyelországban is 27 pride felvonulást rendeztek 2019-ben. Pécs városa már rengeteg ízben bizonyította, hogy a politikai hangtól függetlenül befogadó a kisebbségeket tekintve.



A városban évtizedek óta létezik aktív LMBTQ+ élet, nem először kerülne sor hasonló rendezvényre, azonban a pécsi Expo Centerben, 2020. február 15-én megrendezésre kerülő "LMBTQ Party Pécs Wannabe Reset Party" c. esemény a DYN-től minden tekintetben független.



Az Freedom of my Identity fesztivál szervezése a tervezett ütemrend szerint halad: koordinációját teljes mértékben a Diverse Youth Network csapata irányítja. A 6 főből álló munkacsoport szoros együttműködésben dolgozik a pénzteremtés, a sajtó és online kommunikáció, a programszervezés és menedzsment, logisztika és rendezvényszervezői feladatok különválasztásával. Támogató partnereink közreműködésével és ajánlásaival kiegészül a koordináció, további együttműködő partnerek jelentkezését várjuk ", olvasható a közleményben.