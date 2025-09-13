Egy méterrel emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál
2025. szeptember 13. szombat 09:47
A következő napok során kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is.
Szombaton reggel 146 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, jövő csütörtökre pedig már 247-es vizet várnak a szakemberek.
A Duna a magyarországi felsőbb szakaszain már jelenleg is apad, azaz a nagyobb víznek várhatóan nem lesz utánpótlása.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Visszatért Pécsre Páva Zsolt:...
- Egy hónapon át tartó razziába kezd a...
- Egy héten át razziáznak a rendőrök az...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Egy méterrel emelkedik a Duna...
- Orvosi bravúr Pécsett: egy teljesen...
- Két baranyai tóba is érkezett...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Ritka égi jelenség szemtanúi lehetünk...
- Száz hónapja dogoznak a pécsi...