Egy méterrel emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál

A következő napok során kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál is.



Szombaton reggel 146 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, jövő csütörtökre pedig már 247-es vizet várnak a szakemberek.

A Duna a magyarországi felsőbb szakaszain már jelenleg is apad, azaz a nagyobb víznek várhatóan nem lesz utánpótlása.