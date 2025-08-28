Egészen Finnországig jutott Baranyából egy vörös vércse
2025. augusztus 28. csütörtök 07:36
Érdekes adattal bővült a vércsékre vonatkozó baranyai gyűrűzési adatbázis, közölte a madártani egyesület vármegyei csoportja.
Tavaly június 6-án az egyik illocskai vércseládában jelöltek fiókákat, melyek közül az egyik tojót pontosan egy év múlva, azaz idén június 6-án Finnország Pajuneva nevű helységében fogták vissza, a gyűrűzés helyétől 1909 km távolságra.
A visszafogás tehát költési időszakban történt, ami a vércse északi irányú, nagy távolságra történt áttelepülését jelzi.
A vércsevédelmi program 2005-ös kezdete óta ez a gyűrűs példány jutott a legmesszebbre.
A korábbi rekordot egy Líbiában kézre került vércse tartotta, de az légvonalban "csak" 1829 kilométert tett meg.
Képünk illusztráció.
Forrás: MME
