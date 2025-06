Dobogóra állhatott a baranyai tűzoltók focicsapata

Szentes adott otthont június 12-én a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megszervezett 2025-ös országos tűzoltófoci-bajnokságnak, amelyre tizennégy csapat nevezett az ország minden pontjáról.



A tornát csoportmérkőzések vezették be, a csapatok sorsolás alapján mérkőztek meg egymással, a tét a legjobb nyolc közé jutás volt. Már ekkor látszott, hogy a résztvevők nem csupán a tűzoltásban, hanem a labdarúgásban is komolyan veszik a felkészülést. A tűzoltók a pályán is elszántsággal, összetartással és bajtársi szellemmel játszottak. A focibajnokság jó lehetőség volt az egymás közötti kapcsolat erősítésére, a vármegyék közötti kötelékek szorosabbra fűzésére.

A döntőben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság focistái csaptak össze egymással, a meccs az előbbiek győzelmével zárult.

Az igazgató záróbeszédében úgy fogalmazott, a bajnokság nemcsak egy sportesemény volt, hanem fontos találkozás is. Találkozása azoknak, akik ugyanahhoz az eskühöz híven dolgoznak nap mint nap, akik ismerik a hivatás súlyát, a döntések felelősségét, a beavatkozások feszültségét, és akik most a gyepen is megmutatták, milyen az igazi összetartás, küzdés és bajtársiasság. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik eljöttek, pályára léptek, szurkoltak, valamint a szervezőknek is.





A bajnokságon az alábbi sorrend született:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2. Borsod-Abaúj Zemplén VMKI

3. Baranya VMKI

4. Csongrád-Csanád VMKI

5. Nógrád VMKI

6. Bács Kiskun VMKI

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg VMKI

8. Hajdú-Bihar VMKI

A Baranya vármegyei csapat vezetője Tasselmájer Adrián címzetes tűzoltó törzsőrmester volt. Gratulálunk neki és csapatának: Markotics Zsolt címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, Dósa Tamás tűzoltó őrmesternek, Tóth Levente Balázs tűzoltó őrmesternek, Ábrahám-Ködmen Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, Rupp Dávid tűzoltó törzsőrmesternek, Fischer Károly tűzoltó őrmesternek, Bazsonyi Dániel címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, Svegál Dávid tűzoltó őrmesternek, Szabó Zsolt tűzoltó főtörzsőrmesternek és Koronics Márk tűzoltó őrmesternek!