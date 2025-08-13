Vandál pusztított el egy facsemetét a Szent István téren

A Szent István téren található vadgesztenyefák jelentős része elöregedett, több példány az elmúlt években el is száradt. Az elöregedett fák pótlása ütemezetten, több szakaszban történik, egy csemete azonban vandál pusztítás áldozatává vált, közölte a Biokom.

Azt írták, idén tavasszal 22 darab új facsemetét ültettek el a téren, hogy biztosítsák a tér zöld karakterének hosszú távú fennmaradását.

Sajnálatos módon azonban az egyik fiatal facsemete vandál rongálás áldozatává vált. Az eset kapcsán a társaság rendőrségi feljelentést tett. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint az elkövetőt sikerült beazonosítani és elfogni.

A kitört fát, valamint további egyedeket az őszi faültetési szezonban pótolják, folytatva ezzel a tér zöldfelületi megújítását.