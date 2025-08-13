Vandál pusztított el egy facsemetét a Szent István téren
2025. augusztus 13. szerda 10:17
A Szent István téren található vadgesztenyefák jelentős része elöregedett, több példány az elmúlt években el is száradt. Az elöregedett fák pótlása ütemezetten, több szakaszban történik, egy csemete azonban vandál pusztítás áldozatává vált, közölte a Biokom.
Azt írták, idén tavasszal 22 darab új facsemetét ültettek el a téren, hogy biztosítsák a tér zöld karakterének hosszú távú fennmaradását.
Sajnálatos módon azonban az egyik fiatal facsemete vandál rongálás áldozatává vált. Az eset kapcsán a társaság rendőrségi feljelentést tett. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint az elkövetőt sikerült beazonosítani és elfogni.
A kitört fát, valamint további egyedeket az őszi faültetési szezonban pótolják, folytatva ezzel a tér zöldfelületi megújítását.
Forrás: Biokom Nkft.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vandál pusztított el egy facsemetét a...
- Hatalmas füst borította be Pécset -...
- Kommandósok csaptak le az illegális...
- Ritka madár is gyűrűt kapott a...
- Dobogóra állhatott a baranyai...
- Huszonöt éve él a Mecsek-oldalban...
- Kedden indul a Bőköz Fesztivál...
- Orbán Viktor: a háborút Oroszország...
- Új bemutatókkal is készül a pécsi...
- Vár ránk a nyár, egy szál bikini is...