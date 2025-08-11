Kedden indul a Bőköz Fesztivál Dél-Baranyában, gazdag programmal készülnek

Minden korosztályt megszólító gazdag programokkal várják az érdeklődőket a Bőköz Fesztiválon, amelyet augusztus 14. és 24. között immár 10. alkalommal rendeznek meg a dél-baranyai Ormánságban - tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t.

Tájékoztatásuk szerint az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontjával együtt, valamint a tavalyi komolyzenei rendezvények sikere után a máriagyűdi kegytemplom is szerepel a helyszínek között.



Továbbra is a műfaji sokszínűség, a minőség, az igényesség jegyében tartanak nagyszabású koncerteket, irodalmi esteket, színházi előadásokat, folklórprogramokat, dzsesszesteket, hagyományőrző eseményeket, kiállításokat, képzőművészeti tárlatokat, beszélgetéseket, emellett gazdag lesz a gasztronómiai kínálat is - emelték ki a közleményben.

Szaporcán a Bőköz, illetve a Hétöles-tó Színpadon koncertet ad az Ismerős Arcok, Szulák Andrea és a Stúdió 11 Combó, a Vardos Trió, a Budapest Jazz Orchestra Urbán Orsival és Gájer Bálinttal. Az Eperfa Tájháznál hagyományos ormánsági lakodalmast rendeznek lakodalmi menettel, kikéréssel, próbatétellel, esketéssel és tánccal.

Látható lesz a településen a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kárpátok visszhangja című táncjátéka, valamint istentiszteletet tartanak a Szaporcáról elszármazottaknak - jelezték.

Kémesen fellép Berecz András, Rudán Joe, érkezik a településre a Gentleman formáció Csengeri Attilával, Buch Tiborral, Domoszlai Sándorral, utóbbi Vörös Edittel operett- és musicalműsort is ad.

Bujtor Balázs hegedűművész Legendák című önálló estjén ismert művészekhez kapcsolódó sztorikat, élményeket idéz fel - közölték a szervezők, hozzáfűzve, hogy

a Magyarországi Szerb Színház Danilo Kiš Szellem: Hazánk című előadásával, Oláh Tánia, Papp Attila színművészek és Varga Gábor zongoraművész a Csalóka Péter és barátai produkcióval mutatkozik be a közönségnek.

Tésenfán, a tavaly felavatott Boros Misi Zeneligetben ismét koncertet ad a hely névadó tehetsége, és ott lesz hallható egy másik fiatal, olasz zongoraművész, Isa Trotta hangversenye is. Pál Zsolt Kultúrkertjében Vastag Tamás és a Cimbali Trió lép fel, a HP-udvarban és az Ilona házban kiállítások tekinthetők meg.

Drávacsehiben, a Horváth László Színben Tolcsvay Béla Aranyfényű asszony - Mária tisztelet című színházi koncertje kerül műsorra. A szerző mellett Petrás Mária, Török Tilla és Heinczinger Miklós lép fel, ugyancsak ezen a helyszínen Papp Attila, Oláh Tánia és Varga Gábor zenés irodalmi estje is színpadra kerül "Adok nektek aranyvesszőt" címmel.

A községben a fesztivál ideje alatt tartanak Jazz- és boresteket. E napokon a Nihil Chips Akusztik, Berkes Gabriella és Rátonyi Róbert, Binder Károly és Varga Gábor, valamint a Quartetto Swing műsorait tekintheti meg a közönség - emelték ki a szervezők.

Megjegyezték, hogy újra nyit a Bőköz Café, ahol Pomezanski György televíziós újságíró művészekkel készített podcast-beszélgetései nézhetők és hallgathatók meg.

A máriagyűdi kegytemplomban Simon Brigitta és Mózer Zsófia áriaestje hallható a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének kíséretével, Kóczán Péter vezetésével.

A templomban lép fel Fabók Mancsi Bábszínháza, melynek művészei a Mennyei szép rózsa című Mária-misztériumot adják elő.