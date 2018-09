Csizi Péter eldöntötte, most nem lesz harmadszor is országgyűlési képviselő

Balog Zoltán szerda este bejelentett lemondása után felmerült, hogy a listás országgyűlési képviselői helyét Csizi Péter veheti át. A pécsi politikus lapunknak nyilatkozott a döntéséről.

Pécsett széltében-hosszában azt volt a beszédtéma csütörtökön, hogy Csizi Péter kapja-e meg a Fidesz-frakcióban Balog Zoltán megüresedett helyét. A mandátumáról lemondott politikus listán került az Országgyűlésbe, Csizi Péter pedig csak egy hajszállal maradt le erről.

Csizi Péter lapunknak nyilatkozva elvágta a találgatások fonalát.

- Óriási megtiszteltetésnek tartom az országgyűlési képviselőséget, ami Istennek hála kétszer is megadott. Azonban most úgy érzem, pihenésre van szükségem, szeretnék a családommal, a kislányommal is több időt tölteni. Minderre figyelemmel most nem kívánok képviselő lenni - jelentette be a politikus.