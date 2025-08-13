Csaknem másfélmillió gyermek üdülhetett Erzsébet-táborokban

Csaknem másfél millióan töltöttek minőségi időt Erzsébet-táborokban 2012 óta, az ottalvós turnusokon idén már 110 ezren tudnak részt venni - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa a fonyódligeti táborban tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok: az alapítványi tulajdonú Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Erdélyben, valamint egy partner-helyszínen, a Bács-Kiskun vármegyei Ágota Falván.

Fonyódligetről szólva elmondta, 2021 óta turnusonként mintegy 800 táborozó tud itt feltöltődni. "Ez egy különleges hely, speciális jurtatábor, közel két kilométernyi Balaton-parttal" - fogalmazott. A biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek - mondta, utalva arra, hogy a jurtákat 2,4 tonnás acélszerkezetek tartják és ezeket a néhány héttel ezelőtti szélvihar sem tudta elsodorni.

Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet-táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás, nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy mind az öt táborban hasonló előírások alapján dolgoznak, magas színvonalú és nagy választékú programkínálattal, túl a helyi, speciális adottságokhoz fűződő lehetőségeken.





A Balaton-parti táborhelyeken például strandolással, séta- és sárkányhajózással is bővül a programválaszték - tette hozzá.

Elmondta, minden tábori napnak más a tematikája. Így például szerdánként, a Hősök napján tíz héten át valamennyi táborhelyünkön bemutatkoznak a rendvédelmi szolgálatok, a katasztrófavédelem, a honvédség, továbbá a mentők szakemberei, interaktív foglalkozásokat tartva. Kiemelte, a táborok 6 napja alatt 60-nál több féle programon vehetnek részt a gyerekek, illetve családok.

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a június 22-től augusztus 29-ig tartó, hatnapos, ötéjszakás, vasárnaptól péntekig zajló turnusokban általános iskolás korú gyerekek vehetnek részt. A táborozók teljes ellátást, napi ötszöri étkezést kapnak, turnusoként ezer forintért. Biztonsági szolgálat is vigyáz rájuk, és 24 órás orvosi ügyeletet is biztosítanak számukra. A programok a magyarság, a honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra, és a kereszténység témakörére épülnek - áll a sajtóanyagban.

