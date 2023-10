Berényi Zoltán a vasasi Legényotthon nyugdíjasházzá alakítását javasolja

Hála Magyarország Kormánya családbarát intézkedéseinek, egyre több fiatal család választja otthonául Pécs-Vasast, Pécs-Somogyot és Pécs-Hirdet. Ennek ellenére ezek a településrészek korösszetételüket tekintve még mindig elöregedő városrészeknek nevezhetők, ezért is kiemelten fontos a jelenleginél több figyelmet fordítanunk és nagyobb gondoskodást biztosítanunk az itt élő nyugdíjas korú embereknek, írta pénteki sajtóközleményében Berényi Zoltán, a pécsi FIDESZ-KDNP-ÖPE frakciószövetség közgyűlési képviselője.

Éppen ezért, amennyiben a jobboldal a jövő évi választásokon lehetőséget kap a pécsiektől, kiemelt prioritásként fogjuk kezelni, hogy a Pécs-Vasason lévő egykori Legényotthon épületét átalakíthassuk, azzal a céllal, hogy ott egy új nyugdíjasház jöhessen létre, kormányzati segítséggel.

Ilyen jellegű beruházás már zajlik Hirden, a református egyház saját fejlesztésében, szintén kormányzati támogatással. Bízva abban, hogy mindkét projekt megvalósul, a következő ciklus végéig kétszáz új férőhely nyílik a külső településrészeken azon pécsi polgárok számára, akik nyugdíjas korukra segítségre és szociális ellátásra szorulnak.

Mivel eddig csak Pécs-Vasason és Pécs-Somogyban üzemeltette az önkormányzat az idősek nappali ellátó szolgálatát, ezért a pécsi közgyűlésben javasolni fogom annak a hirdi településrészre történő kiterjesztését is, melynek a kezdeményezésem nyomán hamarosan Hirden létrejövő közösségi ház egyik szárnya adhat otthont.



Fontos, hogy ne csak a belvárosi részeken, hanem a külső településrészeken is elérhetőek legyenek a házhoz menő komplex egészségmegőrző szűrőprogramok, ezért is üdvözöljük Csizmadia Péternek, a Fidesz frakcióvezetőjének hétfői bejelentését ezek bővítéséről. A megelőzésben természetesen a korai szűrés mellett az aktív közösségi életnek is nagy szerepe van, ezért a meglévő klubházak fejlesztésével, újak kialakításával, időskori sportolási, kulturális és szabadidős lehetőségek biztosításával tudjuk erősíteni és támogatni a helyi közösségeket.

A jelenleginél több tiszteletet, megbecsülést és törődést követelünk a Pécsett élő időskorúaknak!"