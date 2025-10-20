Bent égett a lángoló házában egy férfi Baranyában
2025. október 20. hétfő 16:42
Hétfő délután riasztották a tűzoltókat a Baranya vármegyei Birjánba, ahol egy Rákóczi Ferenc utcai családi ház kigyulladt.
Az ötven négyzetméteres, egyszintes épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók az ott lakó, hatvanas éveiben járó férfit kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
A tűz oltását követően a tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
