Az egyik szavazókörbe mindössze hat választót várnak

A legkisebb szavazókörökbe húsznál kevesebb választópolgárt várnak vasárnap - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Az NVI adatai szerint Budapesten van a legkisebb szavazókör: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt várnak, a második legkisebb fővárosi szavazókör a 11. számú (III. kerületi központú) egyéni választókerületben van, itt 21 választót várnak.

A településeket tekintve viszont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte a legkisebb szavazókör: itt 10 választópolgár szerepel a névjegyzékben, míg a Zala vármegyei Iborfián 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Perecsén 16, Tornakápolnán 20, a Zala vármegyei Felsőszenterzsébeten 21 választót várnak a szavazókörbe.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Becskeházán, Tornabarakonyban és a Zala vármegyei Pusztaapátiban 22-22 szavazót várnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sima és a Zala vármegyei Ramocsa szavazókörében pedig 24-24 választópolgár szavazhat.

A legnagyobb magyarországi szavazókör Budapest 3. számú (XII. kerületi székhelyű) országgyűlési egyéni választókerületében található, a 92. számú, az átjelentkezők számára kijelölt szavazókörbe 9524 választópolgárt várnak. A főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) 9147-en szavazhatnak, a 6. számúba ((XIV. kerületi székhely) 7849 szavazót várnak.