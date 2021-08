Az állatok körében is népbetegségnek számít a pollenallergia, úgy szenvednek, ahogy mi

Az allergiaszezon - amelynek a java még csak most jön - nemcsak az emberek számára nehéz időszak, az állatok is kínlódhatnak miatta.

Sok kutyatulajdonosnak még újdonság, hogy a kutyák ugyanúgy szenvedhetnek a pollenallergiától, mint az emberek, ráadásul évről-évre többen és többen . Pedig lassan a házi kedvencek körében is népbetegségnek számít az allergia, ami számukra is nagyon kellemetlen. Mindehhez hozzátehetjük, hogy a kezelés egyáltalán nem olcsó, több tízezer forintba is kerülhet a tünetek enyhítése - havonta.

Kora tavasztól késő őszig fordulnak elő az erre az okra visszavezethető esetek, mégis a legtöbb megbetegedés a parlagfű virágzása idején fordul elő.

Az állatoknál jelentkező tünetek egy része nagyon hasonlít ahhoz, amit mi is tapasztalhatunk: orrfolyás, tüsszögés, köhögés, könnyezés.

A gazdinak leginkább az tűnhet fel, hogy kedvence gyakran rázza a fülét, vakaródzik, rágja és nyalogatja a mancsait, szeme esetleg erősen csipásodik. Macskák esetében szintén viszketegség, a fejen, a nyakon, a hasaljon és a végtagokon szőrhiányos és gyulladt bőrterületek megjelenése utalhatnak allergiára.

A fenti bőrproblémák szezonális megjelenése (tavasztól őszig többé-kevésbé jelen vannak, télen csillapodnak) valószínűsíti, hogy az állatnak pollenallergiája van.



Ha kedvencünknél jelentkeznek az allergia tipikus tünetei, forduljunk időben állatorvoshoz. Vakaródzás esetén fontos kizárni más, hasonló bőrgyógyászati betegségeket (például élősködők, tápallergia). Az elhanyagolt, agyonvakart, kinyalt és agyonrágott bőrterületeken baktériumok, gombák szaporodnak el, ezek tovább rontják a viszketést, nehezítik és drágítják a kezelést, lassítják a gyógyulást.

Az allergia a szervezetnek az allergén - ellenanyag reakcióján alapuló túlérzékenysége, amely az allergénnel való többszöri kapcsolatba kerülés következménye. A túlérzékenység kialakulása egyrészt genetikai, másrészt környezeti okokra (pl.: allergéndús környezet, súlyos parazitózis, vírusfertőzés, bolhásság) vezethető vissza.

Az allergiás bőrreakciók típusai:

1. Csalánkiütés: hirtelen, rohamszerűen jelentkező, rendszerint gyorsan elmúló, allergiás bőrgyulladás. Kórokok: rovarcsípés, gyógyszerek, vakcina, fertőzés, bélparaziták, növények, eleség. A tünetek néhány percen-órán belül kialakulnak, legtöbbször a fejen, ritkábban egyéb testtájakon.

2. Atópiás bőrgyulladás: aeroallergének által kiváltott túlérzékenységi reakció. Kórokok: atkák (háziporatkák, lisztatka, szénaatka), hámképletek (emberi, kutya, macska, toll, gyapjú), pollenek (pázsitfűfélék, gyomnövények, fák, bokrok), penészgombák. Bármely fajtában és keverékekben is előfordulhat. A tünetek: viszketegség, külső hallójárat gyulladás, bőrgyulladás, kötőhártya-gyulladás. A tünetek lokalizációja: fülek, pofatájék, lábak, hónalj, lágyék, has.

3. Eleségallergia: egy eleség összetevő által kiváltott immunológiai reakció. Kórokok: Kutya: csirke, tej, marhahús

4. Allergiás kontakt bőrgyulladás: főleg a szőrtelen bőrterületeken mutatkozik. Kórokok: pollen, növényi-, állati vagy műszálas anyagok, szövetfestékek, tisztítószerek, fertőtlenítők, antiparazitikumok, szappan, sampon, tojás, gabonafélék, tejtermékek, búza, szója, kukorica. Macska: hal, csirke, tejtermék. Tünetek: generalizált viszketegség bőrelváltozással vagy anélkül. Lokalizáció: fül, pofa, lábak és/vagy hónalj, lágyék, hastájék, külső hallójárat.

5. Allergiás gyógyszerkiütés: antibiotikumok, antiparazitikumok, szintetikus ösztrogének, pajzsmirigy kivonatok, vakcinák okozhatják.



6. Bolhanyál okozta allergiás bőrgyulladás: kutyák és macskák leggyakrabban előforduló allergiás megbetegedése, a bolhanyál allergénjei váltják ki. Jellemző az erős viszketegség, szőrhullás, másodlagos gennyes bőrgyulladás, főként a háton, faroktőnél és hason. Gyógykezelés: rendszeres bolhakontroll, helyi gyulladáscsökkentés.