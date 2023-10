Átadták az új kilátót a Zselic legmagasabb pontján

Új turisztikai attrakcióval bővült Baranya vármegye. Ünnepélyes keretek között átadták a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Baranya vármegyei szakaszán, a Zselic legmagasabb pontján épült új kilátót.



Baranya vármegye egyike hazánk legváltozatosabb földrajzi adottságokkal rendelkező megyéinek, ahol ártér, dombság és hegyvidék harmonikusan kapcsolódik egymáshoz. Talán sokan nem tudják, hogy a Zselici dombság legmagasabb pontja Baranya vármegye északi részén található.

A Hollófészek magaslat 358,5 méterrel a Balti tenger szintje felett fekszik, itt épült a 27,67 méter magas, kilenc szintes kilátó. 119 lépcsőfokát megmászva érünk fel a legfelső szintre, itt 381 méterrel a tengerszint felett állunk. Tiszta időben nem csak a sokszínű zselici tájat és a Mecsek vonulatát csodálhatjuk meg, hanem a horvátországi Papuk-hegység, sőt akár a Balaton-felvidék jellegzetes formájú hegyei is láthatóak. Az építmény szerkezete tölgyfa, állékonyságát acél szerelvények biztosítják. A kilátó 4464 db elemből áll, 62 köbméter fát és 7,2 tonna acélt építettek be.

A Hollófészek-kilátó megközelítése több irányból, de csak gyalogosan, illetve kerékpárral lehetséges. A legkönnyebben Nagymátéról, a vadászház közelében kialakított kavicsos parkolóból, a kék négyzet, majd a kék sáv, végül a kék háromszög jelzést követve, egy könnyű 1,5 kilométeres sétával jutunk el a kilátóhoz. Nagymátéig aszfaltozott erdészeti feltáró úton gépjárművel is lehet közlekedni.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és Ibafa Község Önkormányzata alkotta konzorcium 188,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Zselic-dombság turisztikai célú fejlesztésére. A kilátó építése mellett a projekt keretében megújult a zselici térség másik attrakciója, az országban egyedülálló, a dohányzás történetének jelentős kultúrtörténeti értéket képviselő emlékeit bemutató ibafai kiállítás.

A kilátó átadóján részt vett Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is. A politikus beszédében kiemelte, értékeljük azt, hogy a világban körülöttünk ropognak a fegyverek mi pedig csodálatos természeti környezetben kilátót avathatunk.

Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy 7 éves álom vált valóra, a kilátó megépítésével. A politkus kiemelte azt az összefogást, amely során a beruházás létrejöhetett és megköszönte a résztvevőknek a több éves előkészítő munkát.

Őri László az átadó kapcsán elmondta, büszkék vagyunk arra, hogy a Kincses Baranya épített értékei mellett természeti látnivalókban is bővelkedik. 2020 júliusában adtuk át a Zengőn megépült 7 szintes kilátót, mely mára az egyik leglátogatottabb turisztikai attrakció Baranyában. Most pedig a vármegye keleti részén, a Zselic legmagasabb pontján megépült Hollófészek kilátót is átadhattuk a természetbarátoknak. Abban bízom, hogy a látogatók szívükbe zárják a kilátót. Arra buzdítom a városokban élőket is, hogy látogassanak el a Zselicbe, a 27 méter magas Hollófészek kilátóból ugyanis páratlan kilátás nyílik a tájra, tette hozzá a vármegyei vezető.