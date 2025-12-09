Árokba sodródott, felborult egy autó az M60-as sztrádán
2025. december 09. kedd 12:04
Lesodródott az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi kedd reggel az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán, Birján közelében.
A 16-17-es kilométer között történt balesethez a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet.
A gépkocsi vezetőjéhez mentő érkezett.
Az érintett sztrádaszakaszon átmenetileg félpályán haladt a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
