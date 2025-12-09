Árokba sodródott, felborult egy autó az M60-as sztrádán

Lesodródott az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi kedd reggel az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán, Birján közelében.

A 16-17-es kilométer között történt balesethez a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet.

A gépkocsi vezetőjéhez mentő érkezett.

Az érintett sztrádaszakaszon átmenetileg félpályán haladt a forgalom.