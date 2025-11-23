Abaligeten a barlangot nem tudják megközelíteni a buszok

2025. november 23. vasárnap 08:34

Abaligeten a barlangot nem tudják megközelíteni a buszok

A járatok Abaliget, Barlang megállóhely érintése nélkül közlekednek vasárnap, közölte a MÁV.

 

A változtatásra az időjárás okozta útviszonyok miatt volt szükség.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: DDNP