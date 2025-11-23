Abaligeten a barlangot nem tudják megközelíteni a buszok
2025. november 23. vasárnap 08:34
A járatok Abaliget, Barlang megállóhely érintése nélkül közlekednek vasárnap, közölte a MÁV.
A változtatásra az időjárás okozta útviszonyok miatt volt szükség.
Forrás: DDNP
