A viccpártot elhagyó Hankó Viktória szerint a Kutyapárt tagjaival remekül lehetett bulizni

A pécsi önkormányzatiság történetének eddigi legrövidebb pártképviselete a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) nevéhez fűződik. Ennek a szervezetnek a vezetői vélhetően nem örülnek, de a kompenzációs listán tőlük egyedül bejutott Hankó Viktória bejelentette, függetlenként folytatja a politizálást a városi közgyűlésben. Sokan most árulóként tekinthetnek rá, mert nem adta vissza mandátumát a pártjának.



Az önkormányzati választásokat ugyan 2024. június 9-én tartották meg országosan, de a megszerzett posztokat csak az év őszén lehetett elfoglalni.

Ehhez képest már szinte villámgyors a szakítás. A szomorú hírű Tanácsköztársaság 133 napig működött, 1919-ben. Ebben az esetben még ennyiről sem ejthetünk szót!



- A nem vezető pártok, pártszövetségek mögött MKKP kapta a legtöbb voksot a városban, pontosan 5009-et. Ha saját magát levonjuk, akkor 5008 embert, 8,3 százalékot most becsapott?



- Nem mondanám, mert eddig is egyedül voltam, ezután szintén pont így lesz. Csak rajtam múlt, miképpen foglalok állást egyes esetekben, amikor a közgyűlésben eljött a gombnyomás pillanata. Ebben tehát semmilyen változás nem következik be a folytatásban - jelentette ki Hankó Viktória, aki a képviselői tisztség mellett a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnak is tagja.

A harmadik erő A legutóbbi pécsi önkormányzati választás során az urnákban 60 399 érvényes szavazatot találtak a számlálók, 17 választókörzetben. A pártokat, pártszövetségeket vizsgálva, a csak magában induló Magyar Kétfarkú Kutya Párt felállhatott a képzeletbeli dobogóra, annak legalsó fokára. Összesen 5009-en gondolták úgy, hogy nekik a viccpártként emlegetett társaság megfelel az elkövetkező öt esztendőben. Ezek a voksok egy önkormányzati széket értek, amit az elfoglalója nem köteles visszaadni, ha elhagyja azt a csoportot, amelyiknek a segítségével bejutott a közgyűlésbe.





- Meg sem fordult a fejében az, hogy büszkén félreálljon?



- Amikor jeleztem a fővárosi pártvezetőségnek a döntésemet, akkor egy darabig semmilyen választ nem kaptam. Azután ellenben szitokáradat zúdult rám Budapestről. Ha nem ezt tették volna, akkor még el is gondolkodhattam volna a lemondásról, de ezen már túlléptem, maradok függetlenként a várásházi politikában.



- Ezzel befejezettnek tekinthetjük a pártpolitika pályafutását?



- Jelen állás szerint igen a válaszom. De azért a jövőbelátás képességével nem rendelkezem. Tehát kizárni sem lehet mindent tökéletesen. Akadhat még olyan szervezet, ahová beléphetek, de ez most pusztán egy feltételezés, nincsenek hasonló terveim.



- Magában már tisztázta a szavazási irányát, hajlandóságát?



- Maradok az eddig bevált utamon. Meghallgatom az előterjesztők érveit, majd próbálok józan belátásom szerint cselekedve döntést hozni. Eddig is ez volt a rám jellemző magatartás.



- Kapott véleményeket olyanoktól, akikre hallgat?



- Azok, akik ismerték a dolgok hátterét, tudhatták a szándékomat, aminek szerintem most jött el a megfelelő ideje. Tőlük tehát kritikával senki sem élt.



- Csalódott azokban, akiknek élvezte a korábbi támogatását?



- Rá kellett döbbennem, hogy olyanokkal voltam egy közösségben, akikkel remekül lehetett bulizni. De a politika azért egy másik világ, nem csupán a szórakozásról szól a történet.