A nagycsaládosok szerint provokáció, hogy a Házasság Hetében buliznak a homoszexuálisok Pécsett

Február 15-én zártkörű partit tartanak az EXPO Centerben többek közt a homo- és biszexuálisok, illetve a transzneműek számára. Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke úgy véli, nem véletlen, hogy a provokatív eseményt pont a Házasság Hetében szervezik meg.



Amint arról korábban beszámoltunk, a májusra tervezett pécsi felvonulás előtt még az EXPO Centerben is buliznak egyet a homo- és biszexuálisok, kiegészülve transznemű társaikkal. A február 15-i zártkörű eseményre már árulják a 2500 forintba kerülő jegyeket, a hangulatot pedig zenével, italakcióval és tombolával is fokozzák majd.

A buli időpontja egybeesik a Házasság Hetével,

amelyet idén február 9. és 16-a között tartanak.

Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke szerint nem véletlen, hogy pont a rendezvénysorozat idejére szervezték a homoszexuálisok a sokakat provokáló partijukat, hiszen - mint fogalmazott - ezáltal nagyobbat szólhat.



- Sajnálattal tekintek ezekre az emberekre, nem gondolom, hogy propagálni kellene a homoszexualitásukat. Nem értek egyet a rendezvényeikkel, illetve azzal, amit képviselnek. Egyesületünk tagjai számára egy nő és egy férfi házassága az alap, amelyből megszülethetnek a legfontosabbak, a gyermekek - nyilatkozta munkatársunknak.

Már több mint 6600-an mondanak nemet a felvonulásra Gyűlnek az aláírások a homoszexuálisok pécsi felvonulása ellen indított online petícióhoz, már több mint 6600-an mondtak nemet a rendezvényre. A kezdeményezők szerint nincs szükség az emberjogi köntösbe bújtatott megbotránkoztató eseményre. Mint az a peticiok.com oldalon olvasható, Pécs befogadó város, ahol bárki békében élhet.

Herbert Gábor leszögezte, az emberi méltósághoz szerinte az általuk képviselt életforma tartozik hozzá, hiszen ők „nemcsak kergetik és beszélnek a boldogságról, hanem a családban meg is lelték azt".Elmondta, ezekre az értékekre világít rá a Házasság Hete. A rendezvénysorozat keretében Pécsett is számos program várja az érdeklődőket: többek közt dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta előadása, zenés-táncos események, színházi műsor és farsangi bál is szerepel a kínálatban.

Képünk a homoszexuálisok egyik budapesti felvonulásán készült.