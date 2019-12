A Pécs Pride előtt még az Expo Centerben is parádéznak egyet a homoszexuálisok

Február 15-én az Expo Centerben partit rendeznek többek között a homoszexuálisok, biszexuálisok, transzneműek számára, olvasható a szervezők Facebook-oldalán. Mivel a helyszín az önkormányzat tulajdona, feltehetően a városházán is tudnak róla. Korábban a Zsolnay-negyedben gyerekeket érzékenyítettek homoszexuális családokra is, s jövőre Pécsett is felvonulnak a homoszexuálisok. A városvezetők mindeddig nem vallottak színt, csak tűrik, vagy támogatják is ezeket a rendezvényeket.

Zárt körű „nyitóbulin" vehetnek részt február 15-én az Expo Centerben mások mellett a homoszexuálisok, biszexuálisok, és transzneműek.



A hajnali hatig tartó partira a szervezők Facebook-oldala szerint csak korlátozott számban tudják fogadni a jelentkezőket, ezért jegyeket csak elővételben lehet vásárolni.

Kiderül az is, hogy tombola is lesz (a nyereményekről nem írnak), meg az is, hogy a zene kívánságműsor-üzemmódban fog menni.



Hozzáteszik még azt is, hogy heterókat is szívesen látnak.



A rendezvény helyszíne, az Expo Center önkormányzati tulajdonban van, a komplexumot pedig a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. működteti, így a partiról feltehetően a városházán is értesültek, s ha már a jegyárusítás is megkezdődött, a szervezők nyilván nem ütköztek akadályba.



Pécsett nem ez lesz az egyetlen, homoszexuálisokat megmozgató esemény 2020-ban, hiszem már a nyár közepén bejelentették, hogy jövő májusban a baranyai megyeszékhely adhat otthont elsőként a homoszexuális felvonulásnak egy belga kapcsolatokkal rendelkező egyesület, a pécsiek előtt alig ismert - egyébként nem is magyar nevű - Diverse Youth Network jóvoltából.



A bama.hu ezzel foglalkozó írása szerint a pécsi felvonulás rendezői már programszervező önkénteseket is keresnek, velük szemben fontos elvárás, hogy egyetemi hallgatók, friss diplomások legyenek. Szintén a közösségi médiában számoltak be arról, hogy néhány napja Pécsen találkoztak a budapesti pride szervezőivel.

A téma már a városházát is elérte, a legutóbbi közmeghallgatáson egy felszólaló Péterffy Attilának, Pécs polgármesterének szegezte a kérdést: miként viszonyul az önkormányzat a felvonuláshoz? Akkor a polgármester közölte, van saját véleménye, de azt nem árulta el. A közgyűlésben helyet foglaló pártok kapcsán pedig kijelentette: még nem alakították ki az álláspontjukat. A polgármester a lap által feltett kérdéseire nem válaszolt.

Így nem lehet tudni többek között azt sem, csak tűri, vagy esetleg támogatja is a rendezvényt.



Adventben pedig az emberi jogok világnapja alkalmából szervezett interaktív programot a Zsolnay Kulturális Negyedben az Emberség Erejével Alapítvány.

A rendezvényen diákok és pedagógusok is megismerhették a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását is élvező szervezet emberi jogi neveléssel foglalkozó programjait.



Az Emberség Erejével Alapítványnál érdeklődésünkre akkor közölték , egy interaktív kiállítást terveznek, ahol az előzetesen regisztráló osztályok, csoportok - tizenkét év feletti diákok -, pedagógusok, tantestületek, iskolai szociális segítők és fiatalokkal foglalkozó szakemberek kipróbálhatják az emberi jogi neveléssel foglalkozó programokat. A résztvevő általános és középiskolások megismerkedhetnek a szervezet online, illetve asztali társasjátékaival és installációival is.



Megtudtuk, ezek a játékok olyan témák köré épülnek, mint például a gyerekjogok és az úgynevezett „szivárvány családok". Utóbbi fogalom olyan közösségeket jelent, amelyekben azonos nemű szülők közösen nevelnek gyerekeket.

Az alapítvány szándéka, hogy szórakoztató módon, de mégis komolyan foglalkozzanak az emberi jogokkal vagy éppen a szolidaritással. A játékok nem titkolt célja a fiatalok befolyásolása, szemléletformálása, ahogy a szervezetnél fogalmaztak, készségeik és képességeik fejlesztése.

