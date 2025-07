A hét végéig még pótlóbuszozhatunk a pécsi fővonalon

A tervek szerint július 18-ig tartanak a munkálatok a Budapest és Pécs közötti vasútvonalon, amelyektől - a MÁV közlése szerint - a késések felszámolását, a sebesség növelését remélik.

Rétszilas és Keszőhidegkút-Gyönk között teljesen leállították a vonatforgalmat július 18-ig, ugyanis Simontornya állomás több vágányát átépítik, a település szélén található Sió-hídon felújítási munkálatokat végeznek, Pincehelynél pedig a 61-es főút három vágányt átszelő közúti-vasúti átjáróját is újjáépítik.



Vágányátépítés, hídfelújítás, vasúti átjáró korszerűsítés

A simontornyai vasútállomás III. fővágányában több mint 600 méteren cserélik, rostálják át az ágyazatot, pótolják a zúzottkövet, majd pedig vágányszabályozásokat végeznek itt és a IV. vágányon is, 150 méteres szakaszon pedig földmunkás technológiával megerősítik a III. vágány alépítményét teljes ágyazatcserével együtt. A munkálatok során 12 darab 120 méteres hosszúsínt fektetnek le és további síneket is cserélnek, ezenkívül a váltókon is elvégzik a szükséges karbantartásokat - emelték ki.

Ugyanezen időszakban a Simontornya határában található vasúti Sió-hídnál 45 méteren cserélik a vágányokat a teljes ágyazattal, betonaljakkal együtt, valamint a Csilléry-féle szerkezet cseréjére is sort kerítenek. Ez a síndilatációs konstrukció teszi lehetővé a csatlakozó sínszálak elmozdulását, azáltal, hogy felveszi a felépítmény és a híd dilatációs mozgásait, így biztosítva a vonatok biztonságos áthaladását a hídon változó hőmérsékleti körülmények közepette is - ismertették.

Pincehelyen június 23-tól július 13-ig teljesen felújítják a 61-es főutat három vágánnyal keresztező vasúti átjárót: kicserélik a vágányokat, alépítményi védőréteget építenek be, váltót cserélnek, valamint új vízelvezető-rendszert építenek ki, és új burkolati elemeket építenek be a közúton és az átjáró melletti gyalogos átjáróban is, ezáltal kényelmesebb és biztonságosabb átkelést biztosítva az arra közlekedőknek - tették hozzá.



Növekszik a pályasebesség

A rekonstrukció során 14 darab 120 méteres és 10 darab 24 méteres hosszúsínt fektetnek le, csaknem 4 ezer tonna zúzottkövet dolgoznak be a pályába, több mint 300 vasbetonaljat cserélnek, és 230 tonna aszfaltot, útalapot, továbbá 90 tonna transzportbetont használnak fel. A szabályozásokat követően Simontornya állomáson 300 méteren 120 km/órára, Pincehely állomás II. vágányán pedig 100 km/órára emelik az engedélyezett pályasebességet.

A vágányzár ideje alatt a pályafelújítást a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében - mintegy 80-100 szakember közreműködésével - nagy munkagépekkel, daruval, vasútüzemi és közúti járművek bevonásával zajlik majd a kivitelezés, amelyet a MÁV saját forrásból, mintegy 700 millió forintból valósít meg.

A Budapest-Pécs vonalon a vágányzár idején pótlóbuszok közlekednek a Mecsek InterCityk helyett Sárbogárd és Dombóvár, a kaposvári Kresz Géza, Rippl-Rónai és Somogy IC-k, valamint a személyvonatok, S40-es vonatok helyett pedig Sárbogárd és Keszőhidegkút-Gyönk között.

Az InterCityk a Keleti helyett Budapest-Kelenföld állomásig közlekednek és onnan is indulnak. A felújítás ideje alatt javasoljuk a térségi VOLÁN járatok igénybevételét, amelyek a munkálatok alatt is zavartalanul közlekednek.

Hangsúlyozták, a teljes vágányzárat azért időzítették a nyári szabadságolások, illetve az egyetemi szünet idejére, mert a sokéves tapasztalatok szerint ilyenkor jelentős mértékben csökken az utasforgalom, így a korlátozások, a menetrendi módosítások és az átszállások a lehető legkevesebb embert érintik.