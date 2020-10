A kutyáktól vagy az emberektől kell inkább óvni az északi várfalsétány környékét?

Egy kiegészítő írást helyeztek el nemrég az északi várfalsétánynál található „Kutyát bevinni tilos!" táblára. A papírlapon az olvasható, hogy mit nem szabad az embereknek: például részegen üvegeket a falnak csapni, odahányni, illetve a gazdáknak otthagyni a kutyagumit.



Pécs egyik hangulatos része az északi várfalsétány. Nem meglepő, hogy a Székesegyház közelében lévő füves területet sokan keresik fel, ám sajnos akadnak, akik az alapvető szabályokat sem tartják be. Lapunknak többen is arról számoltak be, gyakori, hogy éjszakánként részegektől hangos a környék, másnap aztán a buli nyomai csúfítják a helyet.

Mások inkább a kutyásokra haragszanak, hiszen bár tábla tiltja a négylábúak sétáltatását, egyesek nemcsak beviszik a füves területre az állatokat, hanem még a kutyagumit is otthagyják.



A konfliktus nyomaként a Tettyei Kutya Clubnak köszönhetően nemrég egy kiírás jelent meg az említett tiltótáblán, amelyről a Pécsen Hallottam nevű internetes csoportban jelent meg fotó. Ezen többek közt az olvasható, mit nem szabadna az embereknek tenni: például részegen üvegeket törni, a szilánkokat szanaszét hagyni vagy éppen - hogy szépen fejezzük ki magunkat - összepiszkítani a területet. A renitensek miatt a kutyás közösség tagjai minden nap takarítással kezdik az ott töltött idejüket.

A fotót posztoló Szabó Ági lapunk munkatársának azt mondta, szégyelli, hogy néhány gazdának még mindig nem természetes, hogy összeszedjék, amit a négylábú kedvencük otthagy. A kutyatartó hölgy hétvégente jár a „szépen gondozott" északi várfalsétányhoz. Összességében azt tapasztalja, hogy a többség vigyáz a környezetére, figyelnek arra, hogy a kutyák ne tegyenek kárt a növényzetben.

Mindenesetre az ebtartók célja nem a konfliktus mélyítése, megoldást szeretnének találni a problémákra. Ennek kulcsa lehetne szerintük, ha végre a belvárosban is kialakítanának egy kutyafuttatót.