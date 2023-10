Sikerrel vette az akadályokat a Mecsek Mentőcsoport

Az önkéntesek sikerrel teljesítették nemzeti újraminősítő gyakorlatukat.

A különféle természeti és civilizációs, ember által okozott katasztrófák kezelése érdekében a polgári védelmi szakterületet folyamatosan fejleszteni kell. A katasztrófavédelem döntése értelmében a polgári védelmi szakterület 2012 óta olyan, önkéntességen alapuló rendszer felépítésén dolgozik, amely az ország teljes területén, rendkívül gyorsan reagálva tud beavatkozni katasztrófák esetén a lakosság védelme érdekében. A gyors reagálás mellett e szervezetek fontos erénye a nagy helyismeret. Az önkéntesen szerveződő mentőszervezetek segítenek árvíz vagy viharok idején, de különleges kiképzéssel, speciális technikai eszközökkel és képességekkel is bírnak, mentenek romok alól, de akár alpin- vagy búvár technikával is felkutatják az eltűnteket. A mentőszervezetek alkalmazásának mértéke évről évre növekszik a lakosság biztonsága érdekében.

A Mecsek Mentőcsoport tehát a baranyai hivatásos egységeket kiegészítve fokozza a vármegye önmentőképességét, és az önkéntesek a térség veszélyeztetettségének megfelelő tájékozottságukkal, szabadidejüket feláldozva, akár önállóan is végrehajthatnak mentési feladatokat.

Ehhez azonban időről időre minősítő gyakorlatokon kell megfelelniük és számot adniuk képességeikről. Erre került sor az elmúlt két napban, október 13-án és 14-én.

taktikai megbeszélés a gyakorlat előtt

A Mecsek Mentőcsoport tagszervezetei, vagyis a

Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület,

a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület,

a Határszél Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Speciális Kutató-Mentő Egyesület,

a Pécsi Mentőkutyás Egyesület,

a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Pécsi Szervezete,

Villány Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete,

a Mohácsi Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete,

valamint a Baranya Megyei Polgári Védelmi Szövetség

vettek részt a gyakorlaton. Velük, a minősítőkkel, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendelt állományával, meghívott vendégekkel és szakértőkkel közel száz ember volt jelen a minősítésen.

A Mecsek Mentőcsoport tagszervezetei képességeik alapján a meghatározott mentési feladatokat önállóan is és közösen is végrehajtották. A feladatok között légi és földi felderítés, személymentés és keresés, kötéltechnikai beavatkozások (magasból és mélyből mentés), valamint falak, födémek áttörése és romkutatás is voltak, így a kétnapos gyakorlat során rengeteg kihívással találták szembe magukat önkénteseink. Az elismerés azonban nem maradt el: a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója minősítő oklevelet állított ki részükre, így a következő öt évben is biztosan számíthatunk a profi csapatra!