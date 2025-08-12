Vár ránk a nyár, egy szál bikini is elég az útra

Holnap is derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható.

A keleties szél helyenként megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok valószínű, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 31 és 36 fok között várható.