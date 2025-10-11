Több, mint kilencven motorvonatot vásárol a MÁV

A kormány arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszter bejegyzésében azt írta, a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.

"Az elmúlt évben 'fürkészeket' küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk!" - írta a miniszter.

Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére.



"Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk" - írta Lázár János.