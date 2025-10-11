Több, mint kilencven motorvonatot vásárol a MÁV
2025. október 11. szombat 14:00
A kormány arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
A miniszter bejegyzésében azt írta, a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.
"Az elmúlt évben 'fürkészeket' küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk!" - írta a miniszter.
Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére.
"Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk" - írta Lázár János.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orbán Viktor: se katonát, se pénzt,...
- Több, mint kilencven motorvonatot...
- A koronavírus-fertőzések számának...
- Búvárokat is bevetettek a mohácsi...
- Megváltozott a menetrend a...
- Orbán Viktor: aláírásgyűjtést...
- Pénteken lesz a virágvásár a Kossuth...
- Emlékművet avattak az 1986-ban, a...
- Fogadjuk meg: ezt üzenik az...
- Harminc éve történt: tizenegyen...