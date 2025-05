Több mint hatvanezren neveztek be az érettségire

Mintegy 62 ezren tesznek érettségi vizsgát az elkövetkezendő hetekben, köztük 28 ezer végzős diákkal, akik az érettségi bizonyítványt is meg fogják kapni - ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának csütörtöki adásában.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, a vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, az azt követő két hét pedig az írásbeli érettségikről szól majd. Hozzátette, június elején az emelt szintű, míg június 16-ától a középszintű szóbeli érettségi vizsgákon mérik fel a tanulók tudását.

Az államtitkár beszélt a szakképzésről is, melyről azt mondta, gyakorlatorientáltabb lett, sokan tanulnak duális képzésben. Ebben a képzési formában a vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot, gyakorlatot a diákok, akik számára a 160 ezer forintos munkabér is elérhető - mondta.

Kiemelte, a technikumokat és a felsőoktatást összekötő folyamat is elindult az úgynevezett okleveles technikusi képzéssel. Ebben az oktatási formában a technikumi tanterv egyeztetve van a felsőoktatási intézménnyel, ahová felvételt nyerve "kreditként értékesülhet" a diákok szakképzésben szerzett tudása - fűzte hozzá.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, 2022 óta 57 százalékkal nőtt a szakképzésből felsőoktatásba jelentkezők száma, a műszaki és informatikai képzések esetében pedig "gyakorlatilag a felsőoktatás előszobájává vált a szakképzés". A kormány célja az, hogy a diákoknak ne kelljen választania a szakma és az egyetemi képzés között, hanem mindkettő ott legyen előttük lehetőségként - tette hozzá.

Az államtitkár a 18. Szakma Sztár Fesztiválra is kitért, melyről elmondta, január-február környékén mintegy 12 ezren kezdték meg a szakmai versenyeket. Különféle előválogatók, középdöntők után az országos döntőbe csaknem 200 fiatal jutott be - mondta.

Megjegyezte, a rendezvény céljai között van, hogy megmutassa, "milyen jó szakmatanulási lehetőség van már a szakképzésben", és a fiatalok bizonyíthassák tudásukat. Hozzátette, azok számára, akik kijutnak az európai és világversenyekre, a Szakma Sztár jelenti az első nagy megmérettetést.

Varga-Bajusz Veronika csütörtökön a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában is beszélt a megújított magyar szakképzésről. Többek között elmondta, annak átalakítását 2020-ban kezdte meg a kormány egy olyan rendszer felépítésének céljával, mely a fiataloknak a munkaerőpiacon szükséges készségeket és kompetenciákat adja át.

Kiemelte, az általános iskola elvégzése után tízből hat diák a szakképzést választja továbbtanuláskor. Népszerűek a gazdasági képzések, de egyre keresettebbek a műszaki, informatikai kurzusok is, például a webfejlesztés vagy a robotika - tette hozzá.

A rádióműsorban az államtitkár a munkáshitelre is kitért. Ismertette, a kölcsönt már 21 ezernél is többen igényelték, és több mint 17 ezer 500-an már meg is kapták.