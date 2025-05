Több mint egymillió magyar nőnek járhat adómentesség

A 2,2 millió dolgozó nő közül körülbelül 1,2 milliónak járhat az adómentesség - jelentette ki Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatornán.

Elmondta, ma Magyarországon mintegy 4,7 millióan dolgoznak és az szja-mentesség érinti például a 25 éven aluli női és féri munkavállalókat, a 30 év alatti gyermeket nevelő nőket, valamint a négygyermekes anyákat. Októbertől már a háromgyermekes anyákra is kiterjed, jövő januártól pedig a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élveznek.

Szalai Piroska rámutatott, 2029-re 1,2 millió édesanyát érint az adómentesség, de ha a családi adókedvezményt is figyelembe vesszük, amit a férfiak is igénybe tudnak venni, akkor már 2,2 millió azok száma, akik valamilyen adókedvezményben részesülnek. Emlékeztetett, 2010-ben csak a három vagy annál több gyermeket nevelők kaptak szja-kedvezményt, de azt is csak nagyon kicsi összegben.

A miniszterelnöki megbízott azt mondta, "ez egy magyar innováció", ami miatt nagyon sokan figyelnek ránk és az intézkedés hatásaira az Egyesült Államoktól kezdve az Európai Unión át a Távol-Keleten is.

Szerinte a termékenységi ráta emelkedését már az első, 2011-ben bevezetett családi adókedvezmény is elősegítette. Ezt igazolja azt is, hogy a 2011-es utolsó helyről az uniós termékenységi rátában 2021-re a tizenharmadik helyre sikerült előre lépnie Magyarországnak. Ezek az adatok 2022-re tovább javultak, és a hatodik helyre léptünk fel - mondta, hozzátéve, hogy 2023-ban már a dobogós helyen szerepelt Magyarország.

Szalai Piroska rámutatott, a születési mutatók világszerte romlanak, Magyarországon azonban a romlás kisebb, mint Európában. Azt mondta, ehhez szükség volt az olyan típusú kedvezményekre, amit a kormány a családok segítése érdekében bevezetett. Hozzátette, ehhez szükség volt arra is, hogy egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 15 éve, és "a gyerekek nem úgy nőnek föl, hogy otthon apuka, anyuka nem vekkerre kell reggel."