Szerdán már nem lesz ónos eső, jön az enyhülés!
2026. február 03. kedd 19:30
Ma estig főként a Dunától keletre eshet: az északi, északkeleti tájain a hó, ezzel együtt dél felől egyre többfelé ónos esőbe, fagyott esőbe, majd egyre inkább esőbe vált a halmazállapot.
Később újabb hullámokban kell számítani csapadékra: az ónos eső, fagyott eső az éjszaka folyamán az Északi-középhegység tágabb térségébe szorul vissza, majd szerdán már arrafelé is az eső lesz a jellemző - főleg ekkor saras eső is valószínű.
Helyenként jelentős mennyiségre van kilátás. Többfelé élénk, ma az Észak-Dunántúlon, holnap főként a déli vidékeken erős lökések is kísérhetik a délkeleti, keleti, utóbbi tájakon a délies irányú szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, többfelé hajnalban ennél enyhébb idő lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északi kétharmadán többnyire 1 és 6, délebbre 7 és 12 fok között valószínű.
MTI
