Szerdán is marad a hideg, újabb havazás is várható

Szerda reggelig, délelőttig hazánk délkeleti kétharmadán általában 15-20 cm közötti friss hóréteg alakulhat ki, de délen helyenként ennél több, északnyugaton kevesebb hó hullhat, sőt ott néhol száraz maradhat az idő.

Szerdán napközben elszórtan hószállingózás nem kizárt, majd estétől eleinte délen, majd a keleti tájakon ismét havazás várható.

Az északias szelet szerda délelőttig főként az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, ma estétől északkeleten is erős lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -5 és