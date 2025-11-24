Orbán Viktor: nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt
2025. november 24. hétfő 16:12
Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt - közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a videóban azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van.
"Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni" - tette hozzá a kormányfő.
Közölte: ami ötlettel rendelkezik az EU, az az, hogy a "tagállamok dobják össze", Magyarország erre nem hajlandó, vagy vegyünk fel közös hitelt.
"Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében" - jelentette ki Orbán Viktor.
