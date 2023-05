Orbán Viktor: nem a migárcióra, nem a genderre, nem a woke-ra!

Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik; Magyarország az a hely, ahol nemcsak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív, keresztény politikai fordulatról, hanem azt meg is csinálták - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Konzervatív Politikai Akció Konferencián csütörtökön (CPAC) Budapesten.

Nem vagyunk hatalmasak, félelmetesek vagy gazdagok. Nincs óriási hadseregünk, nincs hatalmas GDP-nk és nem túl nagy a népességünk sem. Kit érdeklünk akkor? - tette fel a kérdést Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogyan kerülhetett Magyarország a CPAC rendező országai közé - kezdte nyitóbeszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

„Van egy dolog, ami a mi hazánkat fontos hellyé teszi. Az a tény, hogy Magyarország valójában egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik. Az a hely, ahol nem csak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív keresztény politikai fordulatról, hanem meg is csináltuk azt" - emelte ki.

Mindez 2010-ben kezdődött. Van az a magyar mondás, ahol nagy a szükség, ott közel a segítség Nehéz rosszabb helyzetet elképzelni, mint amikor 2010-ben nyolc év után visszatértek az ország élére - hangsúlyozta.

A kormányfő szerint nehéz volt azt is elképzelni, hogy talpra tudják állítani a baloldali ámokfutás után az országot. A kísérlet sikerült, sőt, Magyarország a bizonyíték, hogy csak a konzervatív politika lehet sikeres ott, ahol a liberális oldal romba döntötte az országot. Úgy véli, hogy ha itt sikerült, bárhol sikerülhet.

A magyar sikertörténet azóta tart: teljes foglalkoztatottság, rekordot döntő beruházások, 40 százalékkal kevesebb abortusz, Európa legjobb közbiztonsága, erős nemzeti identitás, megfékezett migráció - sorolta a miniszterelnök.

Ez 2015-ig azonban senkit sem érdekelt a világon. Meg is maradt a mi titkunknak. Egyáltalán nem voltunk híresek, egyszerűen csak jobban és boldogabban éltünk mint korábban - fejtette ki, hozzátéve, néha visszasírja azokat az időket, amikor még hazánk nem volt a reflektorfényben.

„De ember tervez, Isten végez. A magyar kísérlet világhírnevét valójában Soros Györgynek köszönhetjük."

Orbán Viktor kijelentette: a magyar kísérlet világhírnevét valójában Soros Györgynek köszönhetjük. „Gyuri bácsi meghirdette a betelepítési programját" és hadrendbe állította NGO-hadseregét, és megtámadta Magyarországot a migrációs krízis idején - fejtette ki. Mint mondta: kiépítették az embercsempész útvonalakat, de akkor beleütköztek Magyarországba. Hozzátette: kerítést építettünk, megvédtük a hazánkat.

„Egy idő után rájöttem, nem elég a kerítés, csak akkor tudjuk megvédeni hazánkat, ha egy szellemi-ideológiai harcot is vállalunk" - mondta. Ehhez tetemre kellett hívni a nyílt társadalom ideológiáját és ellent kellett mondani a liberális kánonnak. Ez után szárnyára kapta Magyarországot a világhír.

Orbán Viktor aláhúzta, alapvető fontosságú, hogy a magyarok nem támadnak. Mint kifejtette, a magyarok nem akarják megmondani más országoknak, hogy mit gondoljanak a migrációról, genderről vagy az európai szuperállamról.

Amerikának végképp nem akarjuk megmondani, hiszen minden népnek joga van eldönteni, hogy mit gondol ezekről a kérdésekről. A progresszív ideológia viszont ránk akarja erőltetni saját álláspontját.

Mindannyian támadás alatt állunk, Európában éppúgy, mint Amerikában - mondta Orbán Viktor. Ez a támadás nem gazdasági természetű, tette hozzá, egy „vírussal" állunk szemben, amit a progresszív-liberális laboratóriumokban fejlesztettek ki. Ez egy nemzetfelemésztő vírus - emelte ki a miniszterelnök.

Leszögezte, a nemzet a Nyugat nagy találmánya, ha a nemzetek megszűnnek, akkor elvész a szabad élet lehetősége és a Nyugat elbukik.

Haza nélküli emberek soha nem lehetnek szabadok - emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette: bebizonyosodott, hogy a nemzet a legjobb keret arra, hogy egy ország polgáraiban szunnyadó erők felszabaduljanak és az egész közösség érdekét szolgálják - ez jelentette a hatalmas előnyt a Nyugat számára. Ennek az előnynek vége, a nyugati világ lemaradóban van gazdasági, demográfiai és az Egyesült Államokat kivéve katonai tekintetben is - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Egyedül katonai erő tekintetében erősebb még a Nyugat, és ez első látásra jó - ám ha a jövőben minden területen lemarad, akkor ez a katonai konfliktusok erősödéséhez vezethet - figyelmeztetett a kormányfő. Hozzátette: mindezért csak magunkat okolhatjuk.

Sokan a jóindulatú konzervatívok azt gondolták, amikor a baloldaliak ezt a nemzetellenes vírust rászabadították a világra, hogy ez csak laborszökevény - folytatta Orbán Viktor. Csakhogy ezt a kiszabadult vírust kitenyésztették, s ennek a migráció, a gender, a woke csak egy-egy alvariánsa.

A woke-mozgalom és a genderideológia olyanok, mint a kommunizmus és a marxizmus: mesterségesen szétverik a különféle csoportokat, és így a nemzetet. Osztályokra szaggatja a nemzetet a woke és a gender, és a darabokra veri a nemzetet - fejtette ki a kormányfő, aki a marxizmus eszméihez hasonlította ezeket az ideológiákat.

„Én 26 évet éltem marxista elnyomás alatt" - emlékeztetett Orbán, aki egy korabeli viccet idézett: „Az abszolút marxizmus azt jelenti, hogy a pártház macskája elkergeti a templom egerét". A kormányfő aláhúzta: ahol felüti a fejét az osztályharc, ott a békés ország zavargások színtere lesz.



„Biztos vagyok benne, ha Donald Trump elnök úr lenne az elnök, ma semmilyen háború nem sújtaná Ukrajnát és Európát. Térjen vissza, elnök úr, tegye ismét naggyá Amerikát, és hozzon békét nekünk" - üzente a kormányfő.

Elmondta, az elmúlt években a progresszívek újra felosztják jókra és rosszakra, nácikra és nem nácikra, demokráciákra és autokráciákra.

Mindig birodalmi politikát folytatnak, amit csinálnak az egy imperialista iskolapélda. Diplomáciai nyomást gyakorolnak a nemzetekre, hogy valljanak színt. Támogatják-e a migrációt, a genderpropagandát, a családok relativizálását, a gyermekek szexulizálását. Aki hajlandók erre, az ellenség, és kihirdetik rá a liberális fatvát - húzta alá.

„A progresszívek legújabb birodalmi külpolitikai célja az, hogy az Európai Unió tagállamoktól elvegyék a saját külpolitikai jogát. Meg kell őket állítani! Ez lesz az előttünk álló hónapok legnagyobb csatája Brüsszelben" - jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő szerint ez a vírus elzsibbasztja a nemzetek agyát, elgyávítja a szívüket és lebénítja a végtagjaikat. Élő nemzetekből halott közösségeket állít elő.

„Mi most azt ünnepeljük, hogy vannak olyan inkubátorházak, mint Magyarország, amelyek a védekezést szolgálják, de ne felejtsük el, hogy vannak ugyanilyen progresszív kutatólaborok is, ahol a Nyugatot támadó vírust egyre tovább fejlesztik. Itt Európában ilyen laboratórium Brüsszel és az azt működtető progresszív elit" fogalmazott, hozzátéve, az Egyesült Államokban is valószínűleg vannak ilyen laborok.

Hangsúlyozta, a jó hír az, hogy Európában megkezdődött a rekonkviszta, vannak lelkesítő eredmények. Rámutatott az Olaszországban és Izraelben elért jobboldali sikerekre, illetve az ígéretes spanyolországi és lengyel választásokra. Orbán Viktor kijelentette, a progresszív vírus ellenszerét nem kell tovább keresni, hiszen az itt van Magyarországon.

„Annyi az egész, hogy választás előtt hatalmas betűkkel fel kell írni a zászlóra: No migration! No gender! No war!" - mondta.

A kormányfő szerint ugyanis az emberek érzik, hogy a bőrükre megy a játék, ezért azt a politikát támogatják, amelyikről érzik, hogy az ő érdekeiket képviseli. A progresszív erők gyenge pontja a népakarat, ott kell megfogni őket - mutatott rá.

„A modern demokrácia két fő szentélye, Washington és Brüsszel még mindig a liberálisok kezén van. Tegyünk róla, hogy ne így legyen" - javasolta.

„Ehhez kívánom mindannyiuknak a Jóisten támogatását és hozzá kitartó munkát. És ha már úgy esett, hogy május 4-én találkozhatunk: may the fourth be with you!" - zárta beszédét Orbán Viktor utalta ezzel a Star Wars napra.