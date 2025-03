Orbán Viktor: jön a húsvéti nagytakarítás, felszámoljuk az árnyékhadsereget!

Orbán Viktor szombaton a Nemzeti Múzeumnál mondott beszédet, megemlékezve nemzetünk hőseiről.





A magyar szabadság eszméje évszázadok óta gomolyog az idő és a történelem égboltján. Eredete ezer évre visszanyúlik, és biztos, hogy még ezer évig halad a csillagok között - fogalmazott Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Nemzeti Múzeum előtt tartott beszédében. A miniszterelnök elmondta, hogy 177 évvel ezelőtt a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, és eljött közénk.

Mint mondta, március 15-e a magyarok minden nemzedéke számára rendelt nap, és ez így marad, míg egyetlen magyar is él a Földön.

Dicsőség a márciusi ifjaknak - tette hozzá.

Jelezte, hogy a nagy boldog tavaszi belefeledkezés előtt emlékeztetni kell egymást néhány dologra, a közös nemzeti hivatásunkra és a haza mindent megelőző, gyámolítást és szolgálatot követelő ügyére.

A magyarok eleme a szabadság

A miniszterelnök emlékeztetett: hosszú évek óta hallgatjuk, azt mondják mi vagyunk a múlt.

Ezt mondták 48-ban is és 56-ban is. Ezt mondják most is: a jövő, a szivárványos birodalomé - hangsúlyozta. Orbán Viktor hozzátette: a víz túloldalán fordulat történt, és kiderült: mi vagyunk a jövő.

„A jövő a patriótáké és a független nemzeteké"

- tette hozzá. Mint mondta, azt is állították, hogy el vagyunk szigetelve. - Ezt mondták 48-ban is, aztán egész Európa a magyaroktól volt hangos. Még Bécsben is egy budai polgár vezette a lázadó erőket. Ezt mondták 56-ban is, de végül mi ütöttük ki az első téglát a berlini falból, ami elhozta a szabadságot egész Európának. Ezt mondják most is, és mégis mindenki ránk kíváncsi - fogalmazott.

Miért kíváncsi ránk a fél világ? Biztosan nem a gazdaságunk, vagy a haderőnk miatt - jelentette ki. Mint mondta, van olyan nemzet, amelynek a kereskedés az eleme, van olyan, amelynek a filozófia, a másiknak a művészet, és van, akinek a tudományok.

„A magyarok eleme a szabadság. A magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol" - fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta, hogy most is talpon maradtunk egy világbirodalom ellenében, miénk a nagy titok, ezért jön hozzánk a fél világ, Bécstől Washingtonig.



A nyugati világ patriótái erőre kaptak és győztek

- A mi szabadságharcunk, éppúgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye, azt a nyugati világ lelkéért vívják. Át akarják terelni a gyermekeink és az unokáink nemzedékét a természetellenes életmódok káoszába, és a béke helyett a háború isteneinek a szolgálatába akarnak állítani minket - mondta. Mint jelezte, nem adtuk meg magunkat és nem engedtük, hogy elfoglalják sem a parlamentet, sem a kormányt, sem az országot.

Tizenöt éve már, hogy nem bírnak velünk

- szögezte le a kormányfő, hozzáétette: nem horpadnak be a védvonalaink. Elmondta, hogy a szél megfordult, a nyugati világ patriótái erőre kaptak és győztek, a nyugati világ lelkéért vívott küzdelemben ma mi állunk győzelemre. A miniszerelnök szerint büszkék lehetünk, mert a világméretű szabadságharcban mi törtük az utat és a magyar zászló ma is büszkén lobog.



Brüsszel úgy akar uralkodni rajtunk, mint régen Bécs tette

A magyar szabadságharcok titka régen és ma is ugyanaz. A magyar sohasem csak magáért, a nemzetéért is harcol. Mi vagyunk a szabadság népe, két dolog nélkül nem tudunk meglenni. Ezekért élünk, és ezekért halunk meg. Úgy ahogy mi akarjuk, szabad magyarként - folytatta.

Mint mondta, nem kötünk alkut, „nem, nem, soha!" Kijelentette: ahogy a nemzet örök, úgy a birodalmak sem változnak. - Hódoltságot, és örökös tartományokat akar Brüsszel, adófizetőket és sohasem szabad magyarokat - jegyezte meg. Orbán Viktor párhuzamot vont: Brüsszel épp úgy akar uralkodni rajtunk, mint régen Bécs tette. Azt mondta, nem kifelé, hanem befelé kell menni. - Elfoglaljuk, és megváltoztatjuk - szögezte le. Hozzátette: eljön az idő, és minden számlát ki fogunk egyenlíteni Brüsszelben.

A Brüsszelből fizetett labancaikat pedig postafordultával visszaküldjük, had boldogítsák egymást az EP-ben - jelentette ki. Orbán Viktor szerint a birodalmak természetüknél fogva éhesek, bendőjük feneketlen, de a magyar tudja, szabadnak lenni nem csak felemelő érzés, de kifizető dolog is.

Európa fejest ugrott az orosz-ukrán háborúba

Munka, gyarapodás, jólét, biztonság csak akkor jut nekünk, ha az elnyomók nem zsebelnek ki bennünket. Itt Magyarországon 15 év alatt felépítettük Európa egyetlen patrióta nemzetgazdaságát - fogalmazott. A miniszterelnök elmondta, hogy az orosz-ukrán háború miatt hazánk szenvedte el a legnagyobb veszteséget az EU-ban. Ám ennek ellenére is megvalósítják Európa legnagyobb adócsökkentését, és a magyar családok jövőjét hosszú évtizedekre biztosítjuk.

Mint mondta, Európa fejest ugrott az orosz-ukrán háborúba, és senkivel nem tehetünk jót úgy, hogy tönkre tesszük a hazánkat. - A birodalom nem segíteni akar Ukrajnának, hanem gyarmatosítani akarja - tette hozzá.

- Egy válaszunk lehet: uniót, de Ukrajna nélkül - szögezte le Orbán Viktor. Mint közölte, Magyarország nélkül nincs döntés Ukrajna EU-tagságáról, majd mindenkit a véleménynyilvánító szavazáson való részvételre buzdított.



Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket

- Jön a húsvéti nagytakarítás, felszámoljak az árnyékhadsereget, a brüsszeli kegyenceket, akik pénzért a birodalom szekerét tolják - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: a mindenkori kegyencek túl sok mindent éltek túl, túl sokszor váltottak köpönyeget, 1848 ban császármadarak ültek a nyakunkban, most meg Weber-madarak kárognak a fejünk fölött. A miniszterelnök szerint éppen elég volt belőlük.

- Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket -- mondta. A kormányfő szerint a sorsuk ugyanaz lesz, mint a labancoknak: legyőzzük őket újra és újra, mert „fényesebb a láncnál a kard".