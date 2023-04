Orbán Viktor: itt kell boldogulni, itt van magyar jövő!

A kormány folyamatosan megújítja a szakképzést, évek óta nő a szakképzésbe jelentkezők száma és javulnak a tanulmányi eredményeik is - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn, a 16. Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében Budapesten.

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén hangsúlyozta: minden tíz általános iskolát befejező tanulóból hat a szakképzésben folytatja tanulmányait, a legnépszerűbb iskolatípus pedig a technikum.



Hozzátette: a duális képzés bevezetése is hasznosnak bizonyult, mind a vállalkozások, mind pedig az ország összteljesítménye, a gazdasági növekedés szempontjából. A jelentkezők számának növekedése és a javuló tanulmányi eredmények pedig azt mutatják, hogy a tanulók és családjaik számára is bevált az új rendszer - mondta.

Közölte azt is: aki tovább akar lépni, az a technikusi szakképzettséggel együtt szerezhet középvezetői ismereteket is. Fontos és nagy eredménye a szakképzés rendszerének, hogy az ötéves képzésben végzettek jelentős előnyt élveznek a szakirányú felsőoktatási továbbtanulás esetén - emelte ki.



A kormányfő a diákoknak azt üzente: a siker kulcsa a kíváncsiság, a kreativitás, a kitartás és az együttműködés.



Elmondta, bár a magyar közéletben szokás leminősíteni és szapulni az iskolákat és az iskolarendszert - ami persze lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta -, de alábecsülni sem szabad.



Hangsúlyozta: a magyar diákok sikere itthon és a nemzetközi mezőnyben egyben a magyar oktatás dicsérete is, ebben pedig külön elismerés illeti a tanáraikat, akik időt és fáradtságot nem kímélve egyengetik diákjaik útját.



Csak akkor boldogul Magyarország, hogyha itt mindenki dolgozik és mindenki jól dolgozik - hangoztatta a miniszterelnök.



A diáknak azt üzente: nem kell elmenniük, hiszen itthon a Kárpát-medencében együtt vannak jelen a nyugati és keleti cégek a hazai, a magyar vállalkozásokkal.



A magyar szaktudással, szervezőképességgel és akarattal képesek vagyunk olyan országot építeni, ahol jó és önöknek is jó lesz élni, dolgozni, családot alapítani és gyerekeket nevelni - fogalmazott Orbán Viktor.



Hozzátette: ha körülnéznek a nagyvilágban - ami jó dolog - mindig érdemes hazajönni. "Csak itt vagy otthon, csak ez a te hazád" - mondta. Kiemelte: itt kell boldogulni, csak itt van magyar jövő.



Orbán Viktor köszönetet mondott minden, a magyar szakképzésben tiszta szívvel és odaadóan dolgozó pedagógus, mentor, szakértő munkatárs áldozatos munkájáért. Sok sikert kívánt a szakképzésben tanulóknak, tanáraiknak és családjaiknak.