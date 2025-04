Orbán Viktor: hogy Ukrajna mikor lesz uniós tag, az a magyaroktól is függ

Háborús időkben, amit a harcoló felek és a nyugati civilizáció kaphatnak, az a béke. Ferenc pápa a béke embere volt. Rendíthetetlenül bátor ember volt, hiszen a béke mellett kiállni magával hozza a támadásokat is - emlékezett a húsvét hétfőn reggel elhunyt Ferenc pápára Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.



A kormányfő felidézte: mielőtt Donald Trump amerikai elnök lett volna, csak ketten álltak ki következetesen a béke mellett, Magyarország és a Vatikán. A háborúpárti hálózat az elmúlt években folyamatosan tűz alatt tartotta a szentatyát, hogy adja fel háborúellenes álláspontját, de nem tette. Az ő támogatása természetfeletti súlyt adott az igazságnak és a békének.

A miniszterelnök kiemelte: kétszer Magyarországon, egyszer Csíksomlyón látogatta meg a magyarokat Ferenc pápa. Ennek személyes okai is lehettek, magyar apácákkal is dolgozott együtt, és kedvelt bennünket.

Éreztem is, amikor találkoztam vele, hogy van egy keresztény közösség, ami összeköt bennünket, de ezen túl van egy más típusú, nemzeti alapú szimpátia is - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint hazánk szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy ki lesz a következő szentatya, mert a magyar katolikus egyház fontos szerepet játszik társadalmunk életében: oktatási intézmények üzemeltetése, idősek ellátása és a cigány integrációban való erős részvétel, nem is beszélve a hitéleti kérdésekről. A kormányfő izgalommal figyeli, hogy mi történik majd, de most még a veszteség miatti fájdalom és gyász napjait éljük.



Háborús pszichózis Európában

Az orosz-ukrán konfliktusról azt mondta, hogy jó lenne véget vetni a háborús pszichózisnak Európában. Az Egyesült Államok nélkül Ukrajnának szerinte nincs esélye megőrizni a meglévő pozícióit. A szlovákok és a magyarok támogatják a békét, a többiek a háború folytatása és segítségnyújtás mértékének növelése mellett kardoskodnak, és a magyar ellenzék Brüsszelben azt akarja, hogy hazánk is tegyen be 45 milliárd forintot.

- Ez reménytelen, vezetői hiba, nem életképes gondolat, csak idő kérdése és a háborúpártiaknak be kell fordulniuk abba az utcába, ahol a békepárti országok a békét akarják elérni - mutatott Orbán Viktor.

Az ukrán csatlakozásról szólva azt mondta: hogy Ukrajna mikor lesz uniós tag, az tőlünk, magyaroktól is függ.

- Egész Európába kiment a parancs Brüsszelből. Minden párt, amely az Európai Bizottságot támogatja, arról beszél, hogy Ukrajnát fel kell venni az unióba. A magyar ellenzék erről szervezett is egy szavazást - emlékeztetett a kormányfő.

Hozzátette: ez Magyarországon is egy élő vita. Az ellenzék támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, a magyar kormány azonban mást mond, szerintük ez tönkretenné a magyar gazdaságot.

Orbán Viktor szerint jobb, ha nem engedik, hogy eljusson Ukrajna uniós csatlakozása egy olyan fázisba, ahol már nem tudják megállítani. A kormányfő kifejtette: azért szoktak felvenni országokat az unióba, mert akik tagok, azzal jól járnak. Ezért vették fel korábban Magyarországot is.

Ha Ukrajnát felvennék, és ezzel jól járnánk, akkor örömmel mondanánk igent, de Magyarország ezzel nem járna jól.

Levernék a béreket Magyarországon, a teljes foglalkoztatottság is köddé válhat hazánkban. A csatlakozás tönkreverné a mezőgazdaságot, nagyságrendű zsugorodáson menne keresztül. Sok százezer család kerülne nagyon nehéz helyzetbe. Ukrajna ráadásul egy akkora ország, hogy az uniós források mind elmennének oda. Magyarország ráadásul befizetővé válna, így a magyar befizetések is Ukrajnába mennének - mutatott rá a miniszterelnök.



A függetlenség a tét

A kormányfő emlékeztetett Kollár Kinga botrányos kijelentéseire: megtanultunk egy újabb nevet, aki gyurcsányi szemérmetlenséggel vágta a magyarok képébe, hogy azért dolgozik minden nap Brüsszelben, hogy a magyarok ne kapják meg a forrásokat, így megakadályozva a kórházak felújítását.

- Mi felkelünk reggel a saját és a hazánk sikeréért, például hogy javuljon a közszolgáltatások színvonala és legyenek jó kórházaink, de van néhány tucat ember Brüsszelben, aki azért dolgozik, hogy ez a magyar embereknek mind ne sikerüljön. Ez elfogadhatatlan, mikrofont el nem bíró erőteljes szavakat kellene használnom ennek a minősítésére. És ezért fizetést is kapnak, 7-8-9 millió forintot havonta, és lerontják a magyarok életszínvonalát - mutatott rá.

Megfogalmazása szerint, ha 2026-ban kormányváltás történne az országban, akkor Brüsszel elvárásai teljesülnének, és nem lenne többé „békepárti Magyarország”, mi is beállnánk azok mögé, akik katonai fellépést támogatnak Ukrajnában.

De szerinte a migráció, a gyermekvédelem kérdésében is változás állna be akkor, ha Brüsszelből „hatalomba segítik” Magyar Péter pártját, továbbá „Ukrajna gyors európai uniós tagságát” is támogatni fogják.

„Kész, ezzel befejeztük. Magyarország mint független állam hosszú időre megszűnik létezni” – állította ezzel kapcsolatban Orbán Viktor, majd arról beszélt, hogy a függetlenség nélkül az ország nem lehetne sikeres.