Nyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Nyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - január 12-től 18-ig - a feltartóztatottak száma 44 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.