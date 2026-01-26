Nyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. január 26. hétfő 08:26
Nyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - január 12-től 18-ig - a feltartóztatottak száma 44 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
