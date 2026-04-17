Napsütéses, kellemes napunk lesz szombaton
2026. április 17. péntek 19:30
Szombaton túlnyomóan napos idő várható a Dunántúlon kevés magasszintű, az ország északkeleti felén közepes mennyiségű gomolyfelhővel.
Csapadék nem várható.
Az északi, északkeleti szél napközben többfelé megélénkül, ma Szabolcsban és zivatarok környékén átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a szélcsendes északi völgyekben, illetve esetleg a Nyírségben fagypont közelébe is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 19 és 22 fok között alakul.
MTI
