Napsütéses, csodás tavaszi napunk lesz szombaton!
2026. április 24. péntek 19:30
A kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk szombaton.
Csapadék nem lesz.
Az északnyugati, nyugati szelet elsősorban napközben kísérik élénk, helyenként erős lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben 0 fok köré is lehűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 20 és 25 fok között várható.
MTI
