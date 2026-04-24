Napsütéses, csodás tavaszi napunk lesz szombaton!

2026. április 24. péntek 19:30

Napsütéses, csodás tavaszi napunk lesz szombaton!

A kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk szombaton.

 

Csapadék nem lesz.

Az északnyugati, nyugati szelet elsősorban napközben kísérik élénk, helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben 0 fok köré is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 20 és 25 fok között várható.  

 

MTI