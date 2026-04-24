A robogók és a rollerek többségére nem kötnek biztosítást
2026. április 24. péntek 10:44
A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60 százaléka, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80 százaléka az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban.
A szervezet pénteki közleménye szerint a robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám híján a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket, erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad.
Az e-rollerek viszonylag rövid ideje résztvevői a közúti közlekedésnek, de az általuk okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget
- emlékeztetett a FBAMSZ.
Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintos díjon is köthető kötelező biztosítás. Egy közúti igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet.
Egy baleset során, ha a károkozónak nincs kötelező biztosítása, a károsult kárát a MABISZ kártalanítási számlája rendezi, de a kifizetett összeget a kárt okozó járművezetőtől vagy tulajdonostól teljes egészében visszakövetelik. Személyi sérülés esetén ez az összeg milliós nagyságrendű is lehet - ismertette a szövetség.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kötelező biztosítást megkötő robogós vagy rolleres tiszta lappal indul, a korábbi időszakra nem kell fedezetlenségi díjat fizetni, mint a gépkocsik vagy a motorok esetében, igazoltatáskor pedig a rendőrök csak azt vizsgálják, hogy az adott időpontban rendelkezik-e a jármű biztosítással. Rendszám híján a biztosítók a vázszámra kötnek kötelezőt. A járművek előtörténetét sehol nem vezetik, így bónusz-málusz besorolás sem befolyásolja a fizetendő díj mértékét - írta a szövetség.
MTI
