Megnevezte gyermek- és oktatási miniszterjelöltjét Magyar Péter

2026. április 24. péntek 15:00

Megnevezte gyermek- és oktatási miniszterjelöltjét Magyar Péter

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

 

 

 

A Tisza Párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, közölve:

 

Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

MTI