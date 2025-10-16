Napsütéses, ám hűvös nap vár ránk pénteken

A déli megyékben pénteken kevésbé felhős, napos idő valószínű, csapadék nélkül, de éjszaka párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhős tájakon 5, 9, máshol -2, +4 fok között alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12, 18 fok között várható.