Napsütéses, ám hűvös nap vár ránk pénteken
2025. október 16. csütörtök 19:30
A déli megyékben pénteken kevésbé felhős, napos idő valószínű, csapadék nélkül, de éjszaka párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhős tájakon 5, 9, máshol -2, +4 fok között alakulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12, 18 fok között várható.
MTI
