Megkapták az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok
2025. október 16. csütörtök 13:28
A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.
Zsigó Róbert azt írta, hogy a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.
"Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!" - fogalmazott az államtitkár.
MTI
