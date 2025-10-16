Megkapták az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok

A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta, hogy a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.

"Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!" - fogalmazott az államtitkár.