A meg nem született gyermekekre emlékeztek Pécsett

A pécsi köztemető időtlen csendjében, a város zaját a kapukon kívül hagyva gyertyagyújtással emlékeztek a résztvevők a meg nem született gyermekekre október 15-én.

A köztemetőt működtető Biokom Nonprofit Kft. által szervezett megemlékezésen részt vett Kőhegyi Csaba, a BIOKOM NKft. stratégiai és köztemető vezetője, a Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület elnöke, Zag Gábor, Pécs város alpolgármestere, Máger Róbert, a Pécsi Egyházmegye püspöki irodaigazgatója, Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész és Kisóvári-Németh Márta református lelkész.

Az I. számú parcellában 2023-ban kialakított emlékhelyen egy féltérdre ereszkedő, a kezeit imára kulcsoló angyalt ábrázoló szobor hívja fel a figyelmet a megfogant, de természetes vagy művi úton bekövetkezett halál miatt meg nem született gyermekek tragédiájára.

A Központi Statisztikai Hivatal vonatkozó adatai szerint 2024-ben Magyarországon 33293 volt a magzati veszteségek száma, ebből 20257 esetben művi úton történt terhességmegszakítás miatt. A tavalyi évben 100 élve születésre 69 magzati veszteség jutott, ami drámai képet fest társadalmunkról.

A megemlékezésen Máger Róbert püspöki irodaigazgató beszédében kiemelte, hogy minden megfogant élet értékes, egyedi és megismételhetetlen, ezért a magzat elvesztése minden esetben gyász és fájdalom a szülők számára és kihatással van egész életükre. Súlyos lelki sebeket okoz, melyeket gyógyítani kell.

Ennél az emlékhelynél lehetőség van nyugalmat keresve imádkozni azokért, akik nem születhettek meg, akikről nem tudjuk, miként néztek volna ki, akiknek még nevet sem adhattak szüleik, akiknek még sírhely sem adatott a temetőben. Földi életük éppen csak elkezdődött az anyaméhben, ám idő előtt véget ért. Ők már az Istennél vannak - hangsúlyozta Máger Róbert.

Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész beszédében úgy fogalmazott, hogy a meg nem született gyermekek a létezést csak kevés ideig tapasztalhatták meg, amíg érezték anyjuk szívverését. Azonban ők már színről színre, teljes valóságában szemlélve tekinthetnek az Isten arcára, ami az élőknek nem adatik meg.

Kisóvári-Németh Márta református lelkész kiemelte, hogy ezek a gyermekek már megérkeztek Isten szeretetébe, noha a földön itt maradt a fájdalom, hogy emberi kar nem érinthette őket, de a mennyei kar a szeretetébe fogadta őket, ez Isten vigasztalása.

Az emlékezéssel egybekötött rövid megállás közös imádsággal és gyertyagyújtással ért véget. Az angyal szobra mellett a 139. zsoltár márványba faragott szavak csendben hirdetik: „Anyám méhében te szőtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted." (Zsolt 139,13-15)