Nagyon hideg lesz a reggel, de hétfőn enyhülés érkezik
2025. november 23. vasárnap 19:14
Éjszaka átmenetileg a legtöbb helyen tovább csökken a felhőtakaró, majd nyugat felől egyre több felhő érkezik, és holnap napközben fokozatosan záródik felettünk a felhőzet.
Csapadék hétfőn a déli órákig nem valószínű, utána az Északi-középhegység térségében - elsősorban az északi határ mentén, ahol több cm friss hó hullhat - eleinte havazás várható, majd havas esőbe, esőbe vált a csapadék, és a határ mentén átmeneti ónos eső is előfordulhat.
Eközben a középső tájakon is egyre több helyen ered el az eső. Az egyre inkább délire forduló szelet ma még csak élénk, holnap már helyenként erős lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval fedett tájakon - elsősorban délnyugaton - ennél jóval hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.
MTI
