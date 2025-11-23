Nagyon hideg lesz a reggel, de hétfőn enyhülés érkezik

Éjszaka átmenetileg a legtöbb helyen tovább csökken a felhőtakaró, majd nyugat felől egyre több felhő érkezik, és holnap napközben fokozatosan záródik felettünk a felhőzet.

Csapadék hétfőn a déli órákig nem valószínű, utána az Északi-középhegység térségében - elsősorban az északi határ mentén, ahol több cm friss hó hullhat - eleinte havazás várható, majd havas esőbe, esőbe vált a csapadék, és a határ mentén átmeneti ónos eső is előfordulhat.

Eközben a középső tájakon is egyre több helyen ered el az eső. Az egyre inkább délire forduló szelet ma még csak élénk, holnap már helyenként erős lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval fedett tájakon - elsősorban délnyugaton - ennél jóval hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.