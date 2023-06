Megérkezett Siófokra az új balatoni hajókat szállító flotta

Megérkezett Siófokra az egy hete Komáromból induló, az új balatoni hajókat szállító flotta, amely két új kompot és két új katamaránt hozott - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) szerdán az MTI-vel.

A közleményben részletezik, hogy az eleinte 7 hajóból álló flotta először a Duna 272 kilométeres szakaszán haladt végig Komárom és a Sió torkolata között. Majd a már mintegy 20 hajósra bővült szállítóflotta további 121 kilométert tett meg a Sió csatornán az elmúlt napokban.



A tájékoztatás szerint a hajók kedden érték el a Siófok-Kiliti zsilipet, és szerdán sikeresen átzsilipeltek. Itt a hajók pár napot még várakozni fognak, mielőtt a szállítás utolsó részéhez, a Balatonra történő átzsilipelés állomásához érnek.



A két új katamaránt és két új kompot a szállítás miatt visszabontották, így megérkezésük után néhány hónapos összeszerelési munka vár még rájuk - írják a közleményben.



Hangsúlyozták, a hajók érkezése mérföldkő a balatoni hajózásban, hiszen a BAHART 1978-81 között szerezte be a jelenleg is használt három katamaránját, a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető.



Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a rendszerváltás óta most először érkeznek vadonatúj kompok és katamaránok a Balatonra, ez 40 éve nem látott korszerűsítést jelent a balatoni hajózás életében. Ezek a hajók nem csak turisztikai célt szolgálnak, de a helyi vízi tömegközlekedésben is fontos szerep vár rájuk.



A vezérigazgató megjegyezte, a szakemberek számára rendkívüli logisztikai feladatot jelentett a szállítás és a közreműködő, mintegy 20 hajó koordinációja. A BAHART, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a hajógyár és a szállításban közreműködő partnerek munkatársai problémamentesen tették meg a mintegy 400 kilométeres utat - hangsúlyozta.



A Közép-Európában egyedülálló hajók motorjai a legmodernebb környezetvédelmi normáknak is megfelelnek. Az új kompok az eddigi legnagyobb utas- és jármű- befogadóképességgel rendelkeznek, építésük során a korszerű utasszállításra és a nagyszámú kerékpárszállításra is hangsúlyt fektettek - ismertették a közleményben.



A két új komp, Szántód és Tihany a jelenlegi kompokhoz hasonlóan Szántódrév és Tihanyrév között közlekedik majd. A két új katamarán pedig Balaton és Tomaj néven a következő hajózási szezontól kezdve a legforgalmasabb útvonalakon áll forgalomba. A Tomaj Fonyód-Badacsony között fog közlekedni, a Balaton pedig a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon teljesít szolgálatot - tájékoztatott a BAHART.