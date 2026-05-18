Megdörrenhet az ég, záporok is érkezhetnek kedden
2026. május 18. hétfő 19:30
Az összefüggő felhőzet hazánk északkeleti felén csak lassan zsugorodik, szakadozik, egyes részeken csak kedd reggel, délelőtt csökken a felhőzet.
Máshol a napközben képződő gomolyfelhők, illetve a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütés várható.
Eső, záporeső kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, éjszaka, kedd nappal már délnyugaton is előfordulhat, esetleg az ég is megdörrenhet.
Az északnyugati, északi szelet élénk, ma egy-egy helyen erős lökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között változik, de a derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 19 és 23 fok között várható.
MTI
