Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban
2025. október 21. kedd 08:25
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel.
A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki.
A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók.
Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.
A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be.
A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak - áll a közleményben.
A Mol korábban azt közölte, hogy a tűzeset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt.
Képünk illusztráció.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gyalogosgázolás szemtanúit keresik a...
- Pénzmosás miatt emeltek vádat két nő...
- Helyi járatú busszal ütközött egy...
- Még dolgoznak a tűzoltók...
- Elhallgatott történelem: a korabeli...
- Ellenőrzési akciósorozat indít a NAV...
- A hó végéig marad a megváltozott...
- Kelenföldre érkeznek, s onnan is...
- Titkos szavazáson döntött a PTE...
- Bent égett a lángoló házában egy...