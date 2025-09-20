Már több mint 1,5 millióan megkapták az élelmiszerutalványt
2025. szeptember 20. szombat 10:17
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg - közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt a közétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.
A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte: a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.
MTI
