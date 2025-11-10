Ködös, hűvös, borult nap vár ránk kedden

Estétől a köd és a rétegfelhőzet egyre nagyobb területre terjeszkedik, illetve újra képződik.

Kedden napközben a látási viszonyok javulása után az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradhatnak tartósan borult, párás, ködös tájak. Kedd este az északkeleti határszélen időszakos eső nem kizárt, egyébként legfeljebb szitálás fordulhat elő.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a napsütés mellett inkább 10 fok felett, míg a tartósan párás, ködös tájakon alatta alakul.