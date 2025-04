Keleten nyár, Nyugat-Magyarországon kora tavasz volt pénteken

Csaknem 17 Celsius-fokos különbség volt pénteken az ország keleti és nyugati részeinek csúcshőmérséklete között - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Azt írták, pénteken a hőmérsékletet tekintve Nyugat-Magyarországon március, keleten június volt. A maximum-hőmérséklet csak kevés helyen felelt meg az ilyenkor átlagosnak, ugyanis a Dunántúlon jóval hidegebb, míg keleten az átlagosnál melegebb volt az idő.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati országrészben átlagosan 8-9 Celsius-fokkal volt hűvösebb az ilyenkor szokásosnál, míg a keleti országrészben 4-5 fokkal volt melegebb.

Az elemzés szerint a borongós, tartósabban csapadékos, Vas vármegyei Szentgotthárdon pénteken 10,4 Celsius-fok volt a legmelegebb órákban, míg a naposabb, Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon 26,9 fokot mértek, vagyis csaknem 17 fokos eltérés volt a két település csúcshőmérséklete között.

A HungaroMet arról is írt, hogy keleten is volt csapadék záporok formájában pénteken, ezekhez villámlás, dörgés, valamint felhőszakadás is társult, a Heves vármegyei Kiskörén 30,7 milliméternyi eső esett 24 óra alatt.