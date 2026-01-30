Jöhet eső, havas eső, sőt, akár havazás is szombaton
2026. január 30. péntek 19:33
Estétől egyre több helyen havas esőbe, havazásba, majd szombaton ismét esőbe vált a halmazállapot, de holnap ez síkvidéken sem mindenütt történik meg.
Ezzel együtt szombaton gyengül, szűnik a csapadéktevékenység az országban.
Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén és a Tisza-tó térségében élénk marad az északkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 0 fok körül alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és +6 fok között valószínű.
MTI
