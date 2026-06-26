Itt a hőkupola, Baranyában is fokozódik a hőség, akár negyven (!) fok is lehet

Hétvégén többnyire derült, napos és nagyon meleg idő várható, 38, 39 és 40 Celsius fok körüli maximumokkal - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Azt írták: szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.



A minimum-hőmérséklet általában 14 és 20 Celsius fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál, és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 Celsius fok között változik.

Vasárnap túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 Celsius fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál, és a magasabban fekvő helyeken lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 Celsius fok között valószínű.

A HungaroMet Facebook-bejegyzésben figyelmeztet, hogy a következő napokban tovább fog emelkedni a hőmérséklet az országban, és helyenként a csúcsértékek akár a 40-41 fokot is meghaladhatják.

Szombattól már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben.

A következő napokban az országos abszolút melegrekord megdőlésére (41,9 °C, Kiskunhalas, 2007) is esély lesz, és még az éjszakák sem tudnak majd felfrissülést hozni. A hőhullám a HungaroMet szakemberei szerint várhatóan a jövő hét elején fog tetőzni.

A jövő hét első napjaiban azonban északnyugat felől már kissé hűvösebb levegő szivároghat a Kárpát-medencébe.

A jelenlegi előrejelzések szerint ugyanakkor a nagyobb területet érintő, markánsabb lehűlés inkább a jövő hét közepén érkezhet meg, így a hét második felére mérséklődhet a hőség.

Ezzel együtt a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is növekedni fog, írták.